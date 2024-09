Macsári József polgármester elmondta, hogy a városi bibliotékában, a gyermekkönyvtárban kialakítottak egy igényes játszósarkot, amelyet előszeretettel keresnek fel a kisgyermekes családok.

Macsári József a városházán adta át a befolyt összeget Hajdu Klárának. Fotó: Licska Balázs

Ahogy az a Boszorkányfesztivál idején szokás, babgulyást kínálnak a látogatók számára – most is rengeteg üstben készült az étel –, az adományok pedig valamilyen jótékony célra mennek. Korábban így támogatták a bölcsődét, az óvodákat, a kismamákat. Úgy döntöttek, hogy ezúttal a gyermekkönyvtár eszközeinek, azaz játszósarkának fejlesztését segítik.

A felajánlásokból 600 ezer forint jött össze, amelyet Macsári József polgármester a közelmúltban a városházán adott át a művelődési központ – ehhez az intézményhez tartozik a könyvtár is – igazgatóhelyettese, Hajdu Klára számára.