Az egészségügyi tudományos ülésen az volt a cél, hogy ne csak azt a szakmai munkát mutassák be, amelyet végeznek nap mint nap a rendelőintézet szakemberei, valamint ismernek is a páciensek, hanem az, hogy megmutassák az itt folyó tudományos, egészségfejlesztő munkát, valamint azt a közösségi életet és hozzáállást is, amely jellemzi a rendelőintézetet – mondta dr. Tóth Tünde, a Szeghalmi Rendelőintézetért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a rendelőintézet vezető asszisztense.

Az emléktáblát Macsári József, dr. Gazdag Andrea és dr. Keller László leplezték le

Fotó: Licska Balázs

Egészségügyi tudomány ülést szerveztek

Az ülésre célzottan hívták a szeghalmi középiskolásokat és a rendelőintézet nyugdíjasait többek között. Az előadások pedig a laikusok számára is izgalmasak, érthetőek voltak, szó volt például a vércukor ellenőrzéséről, a dohányzásról való leszokásról, a mammográfiáról és a betegjogokról.

Az egészségügyi tudományos ülés elején a Co-op Start Zrt. szakembere, Losonczi Zsolt átadott a cég felajánlásaként 2881 egyszer használatos maszkot dr. Tóth Tünde számára, amelyek az alapítványon keresztül jutnak majd el a rendelőintézetet felkereső betegekhez, hogy gátat szabhassanak az ilyen időjárási körülmények között szokásos légúti betegségek terjedésének.

Köszöntő beszédében Mészáros Magdolna, a Békés Vármegyei Központi Kórház ápolási igazgatója hangsúlyozta: a szeghalmi rendelőintézet fekvő- és járóbeteg-ellátásával mindenki elégedett. Szeghalom polgármestere, Macsári József pedig arról beszélt, hogy rendszeresen egyeztetnek a fenntartó Békés Vármegyei Központi Kórház vezetésével, és hogy az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy zavartalan legyen az ellátás a rendelőintézetben, hogy töltse be azt a feladatát, amiért létrehozták, hogy vonzó legyen a szakemberek számára Szeghalom.

55, 40 és 25: emléktáblát avattak a szeghalmi rendelőintézetnél

A szeghalmi rendelőintézetnél pedig – mint ahogy dr. Tóth Tünde, a Szeghalmi Rendelőintézetért Alapítvány kuratóriumi elnöke fogalmazott – összekapcsolták a múltat és a jelent. Többek között általános iskolások műsorával, majd az emléktábla leleplezésével azt ünnepelték, hogy

40 éve vált várossá Szeghalom, hogy

55 éve rakták le a rendelőintézet alapkövét, illetve, hogy

25 éve működik az intézmény a Békés Vármegyei Központi Kórház fenntartásában.

Az alapítvány korelnöke, a rendelőintézet egykori igazgatója, dr. Keller László visszaemlékezett, hogy a 70-es évek elején érkezett feleségével Szeghalomra, ő sebészként, felesége pedig bőrgyógyászként. Nem telt el sok idő, és immár tíz szakrendelés működött a rendelőintézetben, a szakemberek pedig addig dolgoztak, amíg volt beteg.