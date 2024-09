A hosszú, forró, nyári időszakot egy kiadós esőzés zárta le, még a túra napján délelőtt is folyamatosan esett – olvasható a nemzeti park honlapján található beszámolóban. Mint írták, emiatt sajnos több jelentkező is távol maradt, pedig a kirándulás kezdetére elállt az eső, és bár sötét fellegek jöttek-mentek a terület fölött, de további eső nem esett. Nagy reményekkel vágtak tehát neki az útnak a Simotai-legelőn keresztül. Egy költőládákkal ellátott kis erdőfoltnál megálltak és beszélgettek a Kis-Sárrét élőhelyeinek fajgazdagságáról, s közben latolgatták a várható szarvasbőgési kilátásokat is.

A Kis-Sárréten túrázók olyan intenzív szarvasbőgést hallhattak, amilyenre ritkán adódik alkalom. Fotó: Biró István/KMNP

Egy kiszáradt mocsárrészen, kis fahidakon keresztül értek föl a Kissziki-tó partjára, ahol örömükre rögtön megszólalt egy szarvasbika benn a nádasban, tőlük jó 200-250 méterre. Folytatták útjukat a tervezett nyomvonalon, és a hangulatos út során nyári lúd csapatok húztak át fölöttük, sztyeppi sirályok népes csapatai érkeztek a tóra éjszakázni. A sötét fellegekkel a háttérben nagyon látványos volt a fehér madarak serege.

Kanalasgém csapatot is megcsodálhattak

Az út szélén lévő bokrosokban, cserjésekben vonuló poszáták csettegése kísérte a vendégeket és egy szép kanalasgém csapatot is megcsodálhattak. A Sziki-tanyához érve szürke gémek röppentek fel a tápláló csatorna vizéről és nagy örömükre tisztes távolságból ugyan, de megfigyelhettek egy szarvas csapatot, ahogyan az előttük elnyúló gáton átvágott. Egy tehén, egy borjú, egy ünő és nyomukban egy tekintélyes agancsot viselő bika tűnt fel.

Végigkísérte őket a szeptemberi szarvasbőgés

Ahogy a feltámadt szél csendesedni kezdett, megszólalt egy szarvasbika, szinte közvetlen közelükben bömbölt bele az estébe. Több irányból válaszoltak rá közelről és távolabbról, így hamarosan négy-öt bika hangjában gyönyörködhettek. A szarvas közelségét jól mutatja, hogy egyik vendégük telefonjával a hangot is rögzíteni tudta. Egészen sötétedésig sétáltak a szarvasok közelében, igyekeztek, hogy ne zavarják, ne ijesszék meg őket. Így a túra hátralévő részén – ami a legelőn keresztül vezetett -, végigkísérte őket a szeptemberi szarvasbőgés. A szerény létszám ellenére, aki nem ijedt meg az esőtől, annak igen kellemes élményben volt része, hiszen hosszú évek óta vezetnek hasonló túrákat, de ilyen intenzív bőgést eddig nem tapasztaltak.