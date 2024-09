A nemzet megmaradásának egyedüli útja a tudatosan vállalt önazonosság megtartásával érhető el – fogalmazott dr. Sulyok Tamás a tanácskozáson. – Tudnunk kell, merre tartunk, hogy el ne vesszünk. A 130 évvel ezelőtt e napon született, és szerdán ünnepelt Nizsalovszky Endre szilárd, morális alapokon álló, embertársaiért felelősséget vállaló és viselő, szeretett tanár és legendás jogtudós. Átélt két világháborút, országvesztést, szélsőséges és emberellenes diktatúrát, gazdasági válságot és padlássöprést, eltiport szabadságharcot és szociális elnyomást. Megtapasztalta a kényszerű mellőzöttséget, a katedrától való megfosztást, de mindig hű maradt értékeihez. Alapelvei vezérelték, amelyek szerint a haza magyar, az állam humánus, a jog pedig igazságos kell legyen. Mindig tudta, hogy merre tart, el nem téríthették. Amit tett a magyar jogtudományért, nem felejtettük, nem felejthetjük el.

Dr. Sulyok Tamás leszögezte: támogatni fogja a vidéki jogászságot. Fotó: Dr. Sulyok Tamás Facebook oldala

Dr. Sulyok Tamás volt a gyulai konferencia egyik előadója

A köztársasági elnök hangsúlyozta, Nizsalovszky Endre a magánjog elismert professzora, akire évtizedek múltán is büszkén néz fel a magyar jogászság. Emlékére a Gyulai Törvényszék szervezett konferenciát, amelyre a köztársasági elnököt is meghívták előadónak.

– A vidéki jogászság – ahova Nizsalovszky is tartozott, de említhetem Mádl Ferenc elnököt is, s magam is büszkén vállalom vidékiségem – sorsa szívügyem. Személyes kötődésem okán is. A gyulai konferencián is megerősítettem: elnökségem alatt mindvégig támogatni fogom a vidéki jogászságot – emelte ki posztjában dr. Sulyok Tamás.

A Gyulai Törvényszék adott otthont a tanácskozásnak. Fotó: Dr. Sulyok Tamás Facebook oldala

Ki volt Nizsalovszky Endre?

Nizsalovszky Endre (Békéscsaba, 1894. szeptember 25. – Budapest, 1976. november 19.) nemzetközi hírű magyar jogtudós és kodifikátor, az MTA tagja (levelező 1939, rendes 1954). Elsősorban a magánjog művelője volt, de más jogterületek, valamint a jogtörténet és jogbölcselet területén is kimagasló műveket alkotott. A sztálinizmus idején, majd az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt meghurcolták, amit példamutató erkölcsi tartással viselt. Nevét ma emlékalapítvány őrzi az ELTE-n, és előadóterem a PPKE-n.