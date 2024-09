Prof. Dr. Faragó Sándor egy másik előadást is tartott, melyben a soproni Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet több évtizeden át végzett monitoring-eredményeit mutatta be. Mindez szintén kapcsolódik Sterbetz Istvánhoz, aki egy személyben volt szenvedélyes vadász és természetvédő.

Szél Antal István, a KMNPI természetvédelmi területfelügyelője néhány személyes emléket idézett fel Sterbetz Istvánnal kapcsolatban. Mint mondta, a jeles természetvédőnek nagy szerepe volt abban, hogy 40 esztendővel ezelőtt ő maga is a természetvédelem szolgálatába állt, s azóta is ezen a területen dolgozik. A konferencia zárásaként részleteket mutattak be abból a videóinterjúból, melyet dr. Tirják László és Szél Antal István 2010-ben készített Sterbetz Istvánnal.