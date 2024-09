Dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságának parancsnoka a záróünnepségen elmondta, ez a verseny a Magyar Tartalékos Honvédek napja alkalmából, tervezett programok egyik kiemelkedő eseménye, mely méltán vált hagyománnyá.

Az itt jelenlévők képességeikben és elkötelezettségükben egyaránt bizonyították, megmutatták, hogy az ország védelme iránti hűség és odaadás töretlen. A versenyt úgy alakították ki a szervezők, hogy az nem csak a hazai, de a nemzetközi tartalékos katonák közötti együttműködést is elősegíti. Ezt a szellemiséget erősíti az amerikai, lengyel és magyar tartalékos katonák közös jelenléte is. A területvédelmi tartalékos katonák rendszere folyamatosan fejlődik és hozzájárul az ország biztonságához.

Az eredményhirdetésen több különdíjat is átadtak a csapatoknak és az egyénileg legjobban teljesítőknek

A helyezések kialakulásában szerepet játszott a versenyzők szellemi és fizikai felkészültsége, gyorsasága és helyzetfelismerése. A Sárgarigók Vonulása 2024 nemzetközi járőrbajnokságon harmadik helyezést ért el a Lengyel Területvédelmi Erők csapata. Második helyen végzett az Amerikai Egyesült Államok kettes számú csapata Ohioból. Az első helyezést pedig a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj csapata érdemelte ki.

A járőrbajnokságon a feladatokat a csapatoknak önállóan kellett teljesíteniük

Ez a kihívás nemcsak az egyéni képességeiket, hanem a csapatszellemet, a gyors döntéshozatalt és az önállóságot is próbára tette. A feladatok között szerepelt egy 15 kérdésből álló teszt kitöltése, NATO ismeretek témakörben. AK-63D típusú gépkarabély, CZ BREN2 gépkarabély, valamint PKM géppuska szét és összeszerelése. Ezenkívül volt lövészet AirSoft fegyverekkel, különböző egészségügyi feladatok, célba dobás gyakorló kézigránátokkal. Túlélési feladatoknál tűzgyújtást, menedéképítést és víztisztítást is végre kellett hajtaniuk a versenyzőknek. Katonai tereptannál meghatározott tájékozódási pontokat kellett megkeresniük a csapatoknak Pósteleken, térkép és tájoló segítségével a megadott koordináták alapján. A versenyszámok között szerepelt többek között egy erőltetett, gyorsított gyalogmenet is, mely 6-8 kilométert foglalt magába.