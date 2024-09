Erdős Norbert országgyűlési képviselő köszöntője után elmondta, az Önkormányzati Államtitkárság átkerült a Területfejlesztési Minisztériumhoz, a miniszter pedig immár támogatási döntés keretében gratulál az érintetteknek. Augusztus 6-án írta alá a REKI-ről szóló okleveleket.

Pusztaottlaka 2,3 millió forintot nyert el; Pál-Árgyelán Elvira polgármester ennek kapcsán kiemelte, a településnek nagy segítség az összeg a közüzemi számlák rendezéséhez.

Nagykamarás Erdős Norbert közbenjárásának köszönhetően 2,1 millió forintot kapott a Területfejlesztési Minisztériumtól. Pelle István polgármester hangsúlyozta, a pénz náluk is közüzemi számlákra, gázszámlák kifizetésére megy, emellett szükséges a polgármesteri szék zökkenőmentes átadásához is.

– A több mint 10,1 millió forintot, amit Gádoros nyert el, a településvezetés teljes egészében a község közvilágítására, valamint a közintézmények villany- és gázszámláinak kiegyenlítésére fordítja – emelte ki Varga Balázs alpolgármester. Hozzátette, Gádoros Nagyközség TOP PLUSZ pályázatból 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 3 db belterületi utat, összesen 2,5 km hosszúságban sikerült újra aszfaltozni, valamint kiépítésre került egy 15 férőhelyes parkoló is. A munkálatok pár napon belül be is fejeződnek.

Elhangzott: Medgyesegyházán már a költségvetés elfogadásakor érezhető volt, hogy lesz helyzet, amikor a rendkívüli települési támogatáshoz kell folyamodni. Kraller József kiemelte, szerencsések, hiszen évente háromszor is pályázhatnak a REKI-re a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

– A mostani 8,3 millió forintot a közüzemi számlák kifizetésére, valamint az étkezési szolgáltatók tartozásainak rendezésére fordítjuk – sorolta a polgármester. Hozzátette, jelenleg három belterületi utcán zajlik útfelújítás Medgyesegyházán, és hamarosan a bánkúti Petőfi utca is megújul. A Civil Házat 120 millió forintból korszerűsítik, emellett jónéhány TOP Pluszos beruházás műszaki tartalmát is elfogadták már.

– Öröm, hogy Erdős Norbert országgyűlési képviselőhöz bármikor fordulhatunk, nyitja előttünk a kaput, gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki – fűzte hozzá.