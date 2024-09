A meder nagy területeken növényborítás nélküli, így a felszínét közvetlenül éri az erős napsugárzás, ami gyorsan felmelegíti a kopár aljzatot. A forró felszín pedig a vele közvetlenül érintkező levegőréteget is áthevíti. Így különböző hőmérsékletű. Ezáltal különböző sűrűségű légrétegek alakulnak ki, melyek határán a fény megtörik. Emiatt alakul ki egy látványos légköroptikai jelenség, melyet délibábnak nevezünk. A Fehértó medrében csalóka látványt okoz ez a jelenség, mintha víz hullámozna a száraz mederben, ahol a tereptárgyak tükörképe is feltűnik – derül ki a nemzeti park honlapján közzé tett beszámolóból.

Délibáb, a csalóka látvány. Fotó: Palcsek István Szilárd/KMNP

A napos, gyorsan melegedő körülmények a kisméretű forgó szelek kialakulásának is kedveznek. Ilyenkor a felszínhez közeli légrészek hamar átmelegszenek és a könnyebb levegő hirtelen emelkedni kezd, melyben alacsony légnyomás alakul ki. A keletkező légburokba minden irányból áramlik a levegő, ami ezután forgó mozgásba kezd. Az így kialakuló porördögök az aprócska méretektől a több méteres magasságig is fejlődhetnek, melyek nemcsak a port, hanem a különböző elszáradt növényi részeket is gyakran magukkal ragadják.