Árpád fejedelem és vezérei társaságában búcsúztatták a nyarat a nyugdíjas pedagógusok

Mennyi élmény, jó közösségben eltöltött idő és ismeretszerzés egyszerre. Ez jellemezte az Orosházi nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének a tagjait 2024-ben is. De még nincs vége az esztendőnek. A napokban Ópusztaszeren jártak, miközben már körvonalazódik egy nyíregyházi, hortobágyi és egy hosszabb, erdélyi túra is. Makuláné Gulicska Valéria hírportálunknak az ópusztaszeri, nyárbúcsúztató, élménydús kirándulásukról számolt be.

Nyárbúcsúztatót tartottak a már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő orosházi pedagógusok szeptember 10-én jó hangulatú bográcsos ebéddel. Több mint félszáz tagjuk összejött a Töhötöm utcai nyugdíjasházban, hogy nosztalgiázzon a finom pörkölt mellett. Majd olvasókörükre is szakítottak időt, szeptember 12-én, csütörtökön pedig ópusztaszeri kirándulásukra indultak. Nyárbúcsúztató kirándulásra Ópusztaszerre mentek a nyugdíjas pedagógusok. A Nemzeti Történeti Emlékparkban először két 3D-s filmet néztek meg Ópusztaszer történetéről és a magyar történelem meghatározó eseményeiről. Döbbenetes élmény volt. A térbeli képek láttán úgy éreztük, hogy részesei vagyunk az eseményeknek, a repülő nyílvesszők elől el kell rántani a fejünket, vagy félre kell ugranunk a száguldó lovas elől. Ezt követően a Rotundába mentünk, ahol a Feszty Árpád és festőtársai által készített hatalmas méretű körkép és dioráma látványában gyönyörködhettünk. A jól kiépített belső térben – szöveges ismertető és a kép hangulatához illő zene és hanghatások mellett – járhattuk körül a 120 méter hosszú, 15 m magas képet. A park ezernyi látnivalót kínált Felsorolni is hosszú lenne, hogy mi minden látható még a jurtára emlékeztető kör alakú épületben. Öt szinten számos különleges kiállítást rendeztek be, így kisebb csoportokban mindenki igyekezett a számára érdekesebb részeket megnézni sorolta a látnivalókat és élményeiket a civil közösség vezetője. – A Promenád 1896 címet viselő rész bizonyult a legnépszerűbbnek, mert az épületben teljesen körbefutó kiállítás változatos képet mutat a millenniumi városi korzóról, az üzletekről, a fontosabb mesterségekről, a korabeli divatról, reklámokról. Hihetetlenül gazdag a bemutató. Akár több napig is nézelődhettünk volna, de kint még várt ránk a park ezernyi látnivalója: az Árpád-emlékmű és körülötte a legjelentősebb uralkodóink, politikusaink mellszobrai, Szermonostorának romjai, a nomád tábor csodálatos nemeztakarókkal, honfoglalás kori tárgyakkal berendezett jurtái, a Csete-jurták, Árpád és a hét vezér szoborcsoportja, a skanzen a 19. századi falusi, tanyasi házakkal stb. Mind különleges élményt kínált.

Árpád fejedelem és az orosháziak. Önoktató dobozt is láttak a régi iskolában a pedagógusok Többen a régi iskola termeit, az osztatlan iskola tantermét választottuk alaposabb bejárásra. Rengeteg tárgyi emléket fedeztünk fel, és bizony akadt olyan is, amiről egyikünk sem tudta, hogy mire használhatták. Nem gondoltuk, hogy ennyiféle szemléltető eszközt, modellt használtak egykor: volt ott galvanométer, légellenállást demonstráló eszköz, mikroszkóp, petróleumlámpával megvilágítható diavetítő a hozzá használatos üveglapokon lévő képekkel, de még önoktató doboz is. Az orosháziak megtalálták az egyik épületben működő szatócsboltot. Nosztalgia cukorkákból, mindenféle ma már normál üzletekben nem kapható finomságokból válogattak, emléktárgyakat vásároltak. Majd felmentek a dombra, és fotókat készítettek Árpád fejedelem és vezérei társaságában.

