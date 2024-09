A többi páfrányfajhoz hasonlóan kötődik a hűvös, párás, állandó hőmérsékletű helyekhez. Mit keres tehát a gímpáfrány az Alföldön, ahol különösen az aszályos időszakokban, nem igazán adottak ezek a körülmények? Mint ismeretes, a páfrányok spórákkal szaporodnak, és örökítő anyagukat a szél messzire el tudja vinni. Így akár egészen távoli helyeken is felbukkanhatnak, ha megtalálják a számukra megfelelő környezetet. Ilyen környezet lehet az Alföldön például egy gémeskút.

A kutakban a gímpáfrányok túlélik a legnagyobb szárazságokat és kibírják a fagyokat is Fotó: Szegedi Fruzsina/KMNP

Több gémeskútban is megtalálhatók a zöldellő gímpáfrányok

Ezeket a földbe ásott, téglákkal kirakott falú kutakat régen az állatok tömeges itatására használták, erre utal a csordakút elnevezés is. A több méter mély kutak többségében még aszály idején is van talajvíz, vagy legalább nyirkos, párás, hűvösebb közeg és a hőmérséklet is viszonylag állandó bennük. A Dévaványai-Ecsegi pusztákon már jó néhány éve több gémeskútban is láthatunk zöldellő gímpáfrányokat, melyek a kút oldalát benőve, szép kis állományokat alkotnak. Túlélik a legnagyobb szárazságokat és kibírják a fagyokat is, mivel a kutakban a hőmérséklet nem változik olyan jelentősen, mint a föld felszínén.