A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda szeptember első hetében a 3 óvodai nagycsoport és a Kékvirág csoport (középső-nagycsoport) idősebb gyermekeinek a megmérettetésével rendezett ovi olimpiát. Mozgásos feladatokban mérték össze felkészültségüket a gyerekek: célba dobás, hajítás távolba, távolugrás, egyensúlyozó járás, futás. Minden nagycsoportból a legjobban teljesített 5 gyermek, a Kékvirág csoportból 3 gyermek, így összesen 18 fő jutott tovább – számoltak be közösségi oldalukon.

Kellett az ügyesség, a koncentráltság. Fotó: Facebook

A döntőt szeptember 12-én a Sári Ferenc Sportközpontban bonyolították le. Az érintett 4 óvodai csoport összes gyermeke, az óvónénik és dajkák ott szurkoltak a lelátón.

Az első ovi olimpián nem hiányozhatott az olimpiai öt karika, de az olimpiai láng sem, mellyel két gyermek befutott a pályára, ezzel is érzékeltetve az olimpiai játékok kezdetét. Ezután Szűcsné Tóth Erika főigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd minden óvodást egy zenés bemelegítőre invitáltak.

A futás kivételével minden versenyszám előtt sorszámot húztak a gyermekek, így egy-egy feladatnál mindig változó sorrendben álltak a feladathoz.

A célba dobásnál arra koncentráltak, hogy sikerüljön minél több babzsákkal becélozni a 3 karika valamelyikébe és kíváncsian figyelték, hogy mennyi pontot kapnak. A távolba hajításnál ügyeltek arra, hogy helyesen álljanak fel a dobáshoz és minél távolabbra hajítsák el a babzsákot. A helyből távolugrás nem volt egyszerű feladat, de az előválogatóhoz képest sokkal ügyesebben és koncentráltabban ugrottak. Az egyensúlyozó járásnál a többség a gyorsaságot tűzte ki célul, nem a biztonságos haladást, így néhányszor leléptek az egyensúlyozó pályáról, de a jókedvüket ez sem vette el.

A futás volt a legnagyobb kihívás a gyermekeknek, a rajtvonaltól hatalmas lendülettel indultak el. Félpályánál már jól látható volt, ahogy a mezőny sorrendje beállt, néhányan a végére nagyon elfáradtak, de a közönség szurkolása és biztatása mindenkit elvitt a célig.

Az éremátadó dobogó sem maradhatott el, valamint felcsendült a Queen slágere a We are the Champions, mely sportrendezvényeken a mai napig az első számú stadionhimnusznak számít.

– Számunkra minden résztvevő kis olimpikon – írták bejegyzésükben.