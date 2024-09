A Díszíts osztálytermet! című felhívásra, a ballagó osztályok termének a dekorálását végző díszítő diákok, szülők neveztek is. Munkájuk és együttműködésük végeredményét pedig honorálta a Maros-Körös Oktatási és Kulturális Egyesület.

Ami szép, az szép. Szép osztálydekoráció a Vörösmartyban. Fotó: Facebook

Az általános iskolások között végül a Vörösmarty iskolának sikerült elnyerni az első, a második és a harmadik helyezést is! A boldog ballagtató osztályoknak ezzel a hármas győzelmes örömhírrel kezdődött a tanév. A meglepetés is megérkezett hozzájuk csokoládé és pizzautalvány formájában – erről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Soha rosszabb tanévkezdést!