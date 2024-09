Az eddigiektől eltérően idén a vetélkedő ősszel indul és a következő év tavaszán fejeződik be – adta hírül a nemzeti park. Az első fordulót most is levelezős formában bonyolítják le, melyhez a feladatlap word és pdf formátumban tölthető le. A kitöltött feladatlapok beküldési határideje 2024. szeptember 20. péntek. Az eredményhirdetésre legkésőbb szeptember 27-én sor kerül.

Az elődöntőből a nyolc legtöbb pontszámot elért csapat jut be a középdöntőbe, melyet október 8-án, 9.00 órától rendeznek meg Biharugrán, a Bihari Madárvártán. Innen a legjobb öt csapat kerülhet a döntőbe, melynek helyszíne a hagyományokhoz híven most is a dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont lesz. A döntő időpontja: 2025. április 22-én, 9.00 óra.

A szervezők bíznak benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagyon sok diák vesz részt ebben a népszerű természetismereti vetélkedőben.