Kővári István, a MEOESZ Gyulai Kutyás Klub elnökhelyettese elmondta, előzetesen 212 kutyát neveztek a Gyulaváriban tartott országos kutyakiállításra, amelyet dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere nyitott meg.

Gyönyörű kutyákkal találkozhattak az országos kutyakiállításon. Fotó: Bencsik Ádám

Országos kutyakiállítás: a határon túlról is jöttek

– A kutyások többségét soha nem tartotta vissza az esős időjárás, mert fontosak számukra ezek a kiállítások – emelte ki az elnökhelyettes, majd hozzátette, a vasárnapi eseményre az országos számos részéről érkeztek kutyák a gazdáikkal, sőt, a határon túlról, romániai és a szerbiai területekről is. A kiállításon tíz kategóriát hirdettek meg fajtacsoportokban, és mindegyikben érkezett is nevezés. Emellett szerveztek egy Best in show-t is, a bírák a minősítések mellett állást foglaltak azzal kapcsolatban, hogy az egyes kategóriákban melyik kutya a kategóriagyőztes. A délutáni Best is show folyamán pedig közülük választották ki Gyula város legszebb kutyáját.

Számos szempont alapján értékeltek

Mint elmondta, a bírák az értékelés során több szempontra is figyeltek. Egyebek mellett értékelték, hogy miként mennek a kutyák, milyen a mozgásuk, de a szemüket, a fogsorukat, a hátukat, számos tényezőt górcső alá vesznek. A MEOESZ Gyulai Kutyás Klub 12 tagot számlál és tavaly hét után rendeztek ilyen jellegű kiállítást.

Előre nehéz jósolni

Kővári István szólt arról, hogy legalább egy évvel az eseményt megelőzően kell adni az igényt, hogy szeretnének kiállítást szervezni, majd az országos központban születik döntés arról, hogy azt melyik szervezetek tehetik meg a következő esztendőben.

– Sajnos éppen ezért nehéz megjósolni, hogy hónapok múlva milyen idő lesz – fogalmazott Kővári István, aki kiemelte, klubjuk 2026-ban szeretne legközelebb ismét ilyen kiállítást szervezni Gyulán, amire az igényt be is adták.