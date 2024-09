Hozzátette, hogy a városi parkok, zöldfelületek, virágágyások és facsemeték öntözésére nagy hangsúlyt fektetnek a városgazdálkodási kft. szakemberei. Öt brigád, benne tizenhárom szakemberrel, öt jármű segítségével folyamatosan ezen dolgozik.

A városgazdálkodási kft. szakemberei nagy hangsúlyt fektetnek az öntözésre. Fotó: Bencsik Ádám

A tervek között szerepel, hogy jövőre az eddiginél is hatékonyabbá teszik az öntözést, mivel a városvezető szerint arra kell számítani, hogy továbbra is forró, száraz nyarak lesznek. Például a fák esetében öntözőzsákos megoldásban gondolkodnak. Érdekességként megemlítette, hogy a vártnál korábban kezdődött el a lombhullás. A városgazdálkodási kft. munkatársai ezért több helyen is elkezdték összegyűjteni a szárazság miatt lehullott faleveleket.