Az idén 35 éves Békéscsabai SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat az Öngyilkosság-Megelőzés Világnapja alkalmából szervezett figyelemfelkeltő gyertyagyújtást a Szent István téren.

Az Öngyilkosság-megelőzés Világnapja alkalmából gyűltek össze Békéscsabán: a 116-123-os telefonszámon várják a segítségre szorulók hívásait. Fotó: Beol.hu

A rendezvényhez kapcsolódott többek között a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, a Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozó, a Békési Mentálhigiéné Szolgálat, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány és a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület is.

Világszintű probléma az öngyilkosság

2003. szeptember 10-én Stockholmban indították útjára az első öngyilkosság-megelőzési napot. Az öngyilkosságra, mint világszintű problémára való figyelemfelkeltésnek és a prevenció üzenetének megerősítéseként jelölték ki ezt a napot. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte évente több mint 700 ezer ember oltja ki a saját életét, és még ennél is többen tesznek kísérletet erre. Ha öngyilkosságról van szó, minden szám sok, és mindent meg kell tenni ennek a csökkenéséért. A főtéren összegyűltek a gyertya lángjával a megemlékezésen túl támogatták az öngyilkosság megelőzését, a túlélőket és a hátrahagyottakat is.

Ezt a számot kell tárcsázni!

Ha valaki szeretné átbeszélni a problémáit, akkor a 116-123-os telefonszámot éjjel-nappal térítésmentesen hívhatja minden belföldi hálózatról.

Ma este 8 órakor gyújtsunk egy gyertyát az ablakunknál

Az öngyilkosságokat túl régóta övezi csend/hallgatás, megbélyegzés és félreértés. Ez nemcsak a nyílt beszélgetéseket akadályozza meg, hanem sokakat abban is, hogy segítséget kérjenek, amire annyira szükségük lenne. A beszélgetés elindításával megváltoztathatjuk az öngyilkosságról szóló narratívát, a kétségbeesésről a reménykedésre – hívták fel a figyelmet a Békéscsabai SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat közösségi oldalán.