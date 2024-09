Az önkormányzat közel 7,5 millió forint kormányzati támogatást kapott, ebből pedig 280 erdei köbméter kemény lombos tűzifát vásárolnak, majd osztanak szét a nélkülöző háztartások között – ismertette a településvezető.

A tervek szerint idén kiosztják a szociális tüzelőt a rászorulóknak Okányban. Illusztráció: Gettyimages

Szívós László polgármester elmondta, hogy most is helyi rendelet alapján dől majd el, hogy melyik család mennyi szociális tüzelőt kaphat, és ezúttal is kérelmet kell benyújtani. A tervek szerint ebben az évben hozzá is jutnak a jogosultak a tűzifához.