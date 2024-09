Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottságának elnöke elmondta, 1977-ben voltak először Békésen és olyan szíves vendéglátásban volt részük, hogy 1978 óta kétévente visszatérnek a városba. Dobosyné Antal Anna kiemelte, a népi építészeti tanácskozásokon mindig egy újabb téma vetődik fel, 2022-ben a Túlélés történetei címmel rendeztek konferenciát és már akkor megszületett az elhatározás, hogy az idei tanácskozást a díszítőfestés témájának szentelik. Rámutatott, hogy a műemlék helyreállítások kevés kivétellel nem fordultak eléggé e téma felé, a falak festése ugyanis eddig háttérbe szorult. Jó hírként közölte, hogy ezentúl a műemléki kutatók már figyelnek az épületek ezen szerkezeteire is, másrészt pedig a 2017-ben indult népi építészeti program is ezt segíti. Megjegyezte, hogy ugyan még gyerekcipőben jár a téma, de egyre több helyen találnak a szakemberek díszítőfestést a feltáró kutatások során.

Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg a Népi Építészeti Tanácskozást Békésen. A háromnapos rendezvény fő témája ezúttal a népi épületek díszítőfestése. Fotó: Vincze Attila

A tájházakkal is foglalkozik az idei népi építészeti tanácskozás

A Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a társadalom egy-egy generációjának felkészültségét, műveltségét is a művészeti emlékekben történő értékek bemutatása fejezi ki a legjobban, ráadásul ezek az épített emlékek száz vagy akár ezer évig is fenn tudnak maradni. Dr. Rákóczi Attila kifejtette, Békés vármegye egy soknemzetiségű terület, ez erőt és erőforrást ad ennek a térségnek, ugyanakkor ez a tény az építészeti emlékekben is tetten érhető és nyomot hagy mind a mai napig. Hozzátette, hogy a háromnapos tanácskozás programja is tartalmaz olyan tematikus elemeket, melyek például a tájházakkal foglalkoznak.

A szakma összefogása elengedhetetlen a műemléki értékek megmentése érdekében

Békés Vármegye Önkormányzatának alelnöke beszédében az épületek megfelelő alapjának fontosságára hívta fel a figyelmet. Szegedi Balázs megállapította, ahogy az építészetünk szilárd alapra támaszkodik, úgy a magyar kultúra is egy olyan fundamentum, amely immáron több mint ezer éve megtart bennünket. Hangsúlyozta: ha ezt az alapot ápoljuk, erősítjük, biztosítjuk a jövő generációinak is azt, hogy stabil és élhető jövőjük legyen. Kitért arra, hogy külön köszönet illeti mindazokat a restaurátorokat, etnográfusokat, építészeket, valamint műemlékvédelmi szakembereket, akik ezen értékek megmentésén dolgoznak. A szakma összefogása nélkül ugyanis nem őrizhetőek meg e páratlan értékek a súlya a jövő nemzedéke számára – húzta alá.