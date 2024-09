Zsidi Dávid, a magyar német juhászkutya válogatott egyik csapatkapitánya elmondta, a dobozi edzőtábor fontos része az októberi németországi, meppeni világbajnokságra való felkészülésnek. Az IGP egyike a kutyás sportágaknak. A rendőrkutyák képzéséből ered, hiszen a három ágazata, a nyomkövetés, az engedelmes és az őrző-védő munka a szolgálati kutyák profilja.

Látványos, nézőcsalogató program a magyar német juhászkutya válogatott tréningje

Fotó: Deményné Tűri Zsanett

A német juhászkutya válogatott nyomtréninget is tartott

A válogatott tagjai pénteken zárt körben, a dobozi házigazdáiknak köszönhetően kijelölt nyomterületen nyomtréninget tartottak. Az edzésen már nézők is jelen voltak, ami így még inkább biztosította a versenyhangulatot.

Versenyszituációk a világbajnokságra

Szombaton délelőtt a világbajnoksághoz hasonló versenyszituációkat gyakoroltak Németh László és Zsidi Dávid csapatkapitányok vezetésével. Zsidi Dávid hangsúlyozta, mind a körülmények, mind a felszerelések már a vb-t idézték.

– Ezek a napok nagyon jó lehetőséget biztosítanak, a dobozi edzések fontos részei a felkészülésünknek – tette hozzá. – Vasárnap délelőtt ugyanebben a mederben folytatódik a tréning. A válogatottat egyébként a legmagasabb pontszámot elért versenyzők sorrendjében Rónaszéki Tünde (HU-1), Zubercsány Dia (HU-2), Somoskövy Bence (HU-3), Sipos Tibor (HU-4 ) és Nagy Nikolett (HU-5) alkotja.

Hetven kutya-gazda páros Dobozon

A világversenyen való részvétel óriási terhet ró a csapat tagjaira, így annak csökkentése, valamint a kutyás közösség formálása érdekében délutánonként a támogatói hétvége részeként a magyar kutyás közösségek tagjai érkeznek, érkeztek tréningezni, amelynek az engedelmes és az őrző-védő munka állt és áll a középpontjában. Az érdeklődésre jól jellemző, hogy néhány hete Budapesten is volt egy támogatói hétvége, amelyen 101 kutya lépett pályára a gazdájával, Dobozra 70 kutya-gazda párost várnak, de lesznek, akik többször is edzenek majd. A lehetőségre az ország távolabbi részeiről, például Győrből, Sopronból, Budapestről és Szegedről is érkeztek a Békés vármegyei településre. A teljesség igénye nélkül boxerek, rottweilerek, német juhászok és belga juhászok is jelen vannak a különleges tréningen.