A megújult és immár műfüves sportpályán dr. Kovács József és Kónya István végezték el a kezdőrúgást

Fotó: Lehoczky Péter

A kezdőrúgás után birtokba vették a műfüves sportpályát

A megújult és immár műfüves sportpályán a kezdőrúgást dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István, Gyula alpolgármestere, a vármegyei közgyűlés tanácsnoka végezte el. Beszédében az intézmény történetét, fejlődését elevenítette fel dr. Kovács József, aláhúzva, hogy egyre színvonalasabb az oktatás a méhkeréki általános iskolában, ami fontos azért, hogy minden gyermek számára egyenlő esélyt biztosítsanak.

Kónya István pedig – ha már műfüves sportpályát avattak – sporthasonlattal élt, és beszédében úgy fogalmazott, hogy a Méhkeréken elért eredmények a csapatmunkának köszönhetők, és hozzátette, hogy egy csapatnak akkor megy jól, ha mindenki hozzáteszi saját tudását és akaratát.

Emlékeztetett: Gyulán, a városi sporttelepen felújították a műfüves sportpályát, így vált szabaddá 8 ezer négyzetméternyi műfű, amelyből most került Méhkerékre is. Gyulán fontosnak ítélik, hogy segítsék a sarkadi járásban élő fiatalokat is, megemlítette, hogy a futball tekintetében a Gyulasport Nonprofit Kft. kiemelt körzetközpont. Azzal, hogy megújult Méhkeréken a műfüves sportpálya, javultak a mindennapos testnevelés feltételei, tehát minden általános iskolást támogattak.