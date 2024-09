Teleki-Szávai Krisztina elmondta, fenntartóként kiemelt feladatuknak tekintik a biztonságos és 21. századi igényeknek megfelelő oktatás és sportkörnyezet biztosítását. Ennek kapcsán kitért arra, hogy az iskola korábban az önkormányzat és a tankerület együttműködésének köszönhetően, pályázati támogatás segítségével tornaszobával gazdagodott, sporteszközöket is beszerezhetett az intézmény, és most megújult a műfüves pálya is.

A korábbi pálya elkopott

Szintai Éva, a Gyulai Implom József Általános Iskola igazgatója kifejtette, a gyermekek tanítása mellett a nevelésüket is nagyon fontosnak tartják, aminek lényeges eleme a testkultúra.

– Nagyon jó kezdeményezésnek gondoljuk a mindennapos testnevelést. Az aktív iskolai program is része ennek, illetve a Gyulasporttal való együttműködés eredményeként délután edzések is zajlanak intézményünkben – tette hozzá. – A korábbi műfüves pálya így az órai foglalkozások és a szabadidős programok alatt elkopott, ezért is jelentett sokat, hogy lehetőség nyílt a felújításra, amiben a tankerületi központ, a Gyulasport, az önkormányzat, illetve kétkezi munkájukkal a szülők is segítettek.