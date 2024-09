– Mindig nagy öröm, ha iskolánk olyan eszközökkel, olyan létesítménnyel gyarapodik, amelynek köszönhetően lehetőségünk nyílik diákjaink mozgását, egészségét, sportolását fejleszteni – hangsúlyozta köszöntőjében Csontosné László Anikó, az iskola igazgatója. Mint mondta, a Magyar Diáksport Szövetség, a Gyulai Tankerületi Központ és az önkormányzat támogatásával festett kosárlabdapályával, malommal, két ugróiskolával és két ugyancsak szabadtéri sakktáblával megújult az iskolaudvar, új Mozgástér jött létre.

Mozdulj Dürer! címmel, a közös zenés-mozgásos bemelegítés nagy sikert aratott a Mozgástér átadást követően. Fotó: Papp Gábor

Mozgástér: egy újabb fejlesztés

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere köszöntőjében elmondta, hosszú évek óta folyamatosan igyekeznek korszerűsíteni a város oktatási intézményrendszerét.

– Az 1960-as években épült, majd 1986-ban új szárnnyal bővült Dürer Albert Általános Iskolát is fel tudtuk újítani – a megszépült épületet 2018-ban adhattuk át – számolt be a részletekről, majd hozzátette, nem csak az önkormányzaton áll vagy bukik mindez, hiszen mind a Gyulai Tankerületi Központ, mind az egyes oktatási-nevelési intézmények esetében nagyszerű partnerekkel működhetnek együtt. Szólt arról, hogy nemrégiben készült el a Magvető Református Általános Iskola új tornaterme, két napja az Implom József Általános Iskola műfüves pályáját adhatták át, pénteken pedig a Dürer Albert Általános Iskola megújult sportudvarát, és jól haladnak a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium új tornatermének kivitelezési munkálatai is.

A közösségi tervezés teszi különlegessé

– A Dürer iskolában a Magyar Diáksport Szövetség támogatásával megvalósult projekt keretében színes kosárlabdapályát, sakktáblát és ugróiskolát festettek fel az udvarra, mely a Gyulai Tankerületi Központ hozzájárulásának köszönhetően gumitégla játékokkal is bővült, s ezzel, ahogyan a projekt neve is mutatja, Mozgástérré vált – emelte ki a polgármester. A Mozgástereket valójában a közösségi tervezés teszi igazán különlegessé, mely nem csak gyakorlati folyamat, hanem egy szemléletbeli változást is magába foglal, hiszen annak keretében a diákok és a tanárok közösen álmodják újra és alakítják át az iskola egyes részeit.