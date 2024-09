A mobiltelefonok oktatási célra történő használata továbbra is támogatott – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Hír TV Napi aktuális című műsorában. Az MTI írása szerint dr. Varga-Bajusz Veronika elmondta: a mobiltelefon-korlátozással kapcsolatos új szabályok bevezetését felmérések előzték meg, ezek pedig azt mutatták, hogy mind a szülők, mind az oktatók egyetértenek az intézkedésekkel.

A diákoknak az iskolába érkezéskor le kell adniuk a mobiltelefonokat, oktatási célra azonban továbbra is használhatók a készülékek. Illusztráció: MW

A békéscsabai katolikus iskolában évek óta ez a szokás

A békéscsabai katolikus iskolában nem hozott újdonságot a mobiltelefonokkal kapcsolatos szabályozás, mivel évek óta szokás, hogy leadják a diákok a készüléküket az intézménybe való belépéskor, és azt csak távozáskor kapják vissza – osztotta meg Bódiné Bazsó Tünde, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Az alsósok között elenyésző azok száma, akik visznek magukkal mobiltelefont az iskolába, a felsősök között többen vannak.

Készíttettek minden felsős osztály számára egy dobozt, amely több különálló és bélelt rekesszel rendelkezik, és ezekbe külön-külön teszik bele a készülékeiket a tanulók. Az osztályfőnök vagy az a pedagógus, aki az első órát tartja az osztálynak, 7 óra 45 perckor beviszi a megtelt dobozt a tanári szobába, és azt egy külön erre a célra kialakított helyen tárolják. Napközben aztán a doboz lekerül a portára, és amikor a diákok távoznak, akkor a portán visszakapják a mobiltelefont.

– A szabályt azért vezettük be évekkel ezelőtt, mert láttuk, hogy a szüneteket az Instagramon és a Facebookon élik a gyerekek, nem egymás között – magyarázta Bódiné Bazsó Tünde. Az igazgató hozzátette, hogy most viszont együtt vannak a fiatalok, a fiúk fociznak, a lányok csacsognak. Azaz élik a diákok életét. Azt is tapasztalják viszont, hogy amikor a tanulók távozáskor visszakapják a mobiltelefont, akkor rögtön belefeledkeznek.

Mindenkihez eljut az információ, mindenkit el lehet érni

Nem a mobiltelefonokra helyezzük a hangsúlyt a pedagógiai munka során. Rendelkezésre áll az iskolai eszközpark, ott van az informatikaterem, vannak laptopok és tabletek, ha esetleg például egy Kahoot! kvízt szeretne játszani a diákokkal a pedagógus – folytatta.