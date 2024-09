A Maros porondjainak legkülönlegesebb „fellépője” azonban egy szabad szemmel alig látható, apró ízeltlábú, az európai nyelesszemű légy. Ez az alig 3-4 mm hosszúságú, leginkább muslicára emlékeztető légyfaj nevét a jellegzetes alakú fejéről kapta, ami a szemek irányába pörölyszerűen kiszélesedik. Az európai nyelesszemű légy hazai és egyben európai előfordulása azért számít igazi szenzációnak, mert rokonai nagyrészt a trópusi égövön találhatók, a tudomány számára is csupán 1996-ban fedezték fel és írták le. Jelenlegi tudásunk szerint az egész világon csak Magyarországon és Szerbiában került elő eddig ez a faj. Viselkedésére jellemző, hogy a kifejlett egyedek soha nem távolodnak el néhány méternél messzebbre a folyó vizétől, általában közvetlen a víz szélén, a nedves talajon mászkálnak, napoznak. Így a porondok szélét körbenézve van a legnagyobb esélyünk találkozni ezekkel a különleges teremtményekkel. Augusztus végén és szeptemberben olykor tömeges gyülekezésük is jellemző. Ha szerencsénk van, a makói közúti híd lábán akár több ezres egyedszámban is találkozhatunk ott napozó nyelesszemű-legyekkel.