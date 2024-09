Hankó János kiemelte, egyre többen alakítanak ki mediterrán kertet, banánnal, olajfákkal, különféle pálmákkal, valamint többek között terméskövekkel. Érveket sorolt fel a hagyományos zöldséges, gyümölcsfás, cserjés kertek mellett, de ahogy mondta, mindenkinek szíve joga, hogy mit választ, mi tetszik neki, milyen szempontból látja hasznát, olyan ez, mint az öltözködés.

Hankó János kitért arra, a hosszú, csapadék nélkül nyár keresztbe tett a növények fejlődésének, bár az öntözéssel mérsékelni lehetett a károkat. A légköri aszályban ugyanakkor lényegében megsültek a levelek, például lehullott az alma jó része, a paradicsom is sok helyen tönkrement. Mindenre igaz, hogy az érése 2–3 héttel előrébb jött. Azt gondolja ugyanakkor, hogy még ilyen körülmények között is megtermett az a zöldség- és gyümölcsmennyiség, amire a családnak szüksége van, és télire eltenni is tudtak, tudnak savanyúságot, befőttet.

Régen, ha az ember végigment egy utcán Csabán, majdnem minden kertben látott málnabokrokat, mára alig maradt. Nem csoda, ha ezek után a piacon, a multiknál 3–4 ezer forintot is kértek kilójáért. Ugyanígy említhetjük a szőlőt, de más gyümölcsöket is.

A kertbarát körre rátérve az elnök kiemelte, régen 100-nál több tagjuk volt, ma már jó, ha 15-en összejönnek. Lényegében csak az idősek, a fiatalok zöme nem vevő a kertészkedésre, sem a zöldség-, sem a gyümölcstermesztésre. Holott nincs annál jobb, amit az ember maga állít elő.