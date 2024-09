Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, hogy egy 180 négyzetméteres létesítmény épült. A medgyesegyházi piacon kialakítottak szociális blokkot is, hogy kiszolgálhassák mind a vevőket, mind az árusokat, van vízszerzési lehetőség is.

Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila jegyző és Erdős Norbert országgyűlési képviselő adta át a medgyesegyházi piacot szombaton

Fotó: Licska Balázs

Minden engedéllyel rendelkezik a medgyesegyházi piac

Szólt arról, hogy a helyi termelői piac nyitásához rendkívül hosszú folyamat vezetett, közös munkával azonban sikerült felgyorsítani. Emlékeztetett, hogy az ingatlan esetében állami tulajdonról van szó, ezért több egyeztetésre is volt szükség, az ügy érdekében Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára is a helyszínen járt.

A medgyesegyházi piac immár rendelkezik minden szükséges engedéllyel – tette hozzá a politikus, aki szerint meg kell találni az egyensúlyt medgyesegyházi piac eddigi és most kiépült helye között. Hangsúlyozta: a helyi termelői piac segít abban, hogy a földtől az asztalig minél hamarabb jussanak el a termékek, a piacon találkozhatnak a termelők és a vásárlók, és azzal, hogy lerövidítik az ellátási láncot, kikerülik a kereskedőt, mindketten jól járnak.

Közösségi térként is szolgálhat a helyi termelői piac

Kraller József, Medgyesegyháza polgármestere elmondta: jogos igény volt, hogy legyen egy engedélyekkel is rendelkező medgyesegyházi piac, mivel az a terület, ahol jelenleg árusítanak, hivatalosan nem piac. Korábban egy másik helyszínen építettek volna piacot, az azonban nem valósult meg.

Egy sikeres pályázat révén az Árpád utcában építették meg: fedett helyen, kulturált körülmények között találkozhatnak az árusok és a vevők, példaként hozta fel, hogy itt van illemhely is. Hozzátette: a helyi termelői piac 2020 elejére elkészült, azonban a működési engedélyhez szükség volt a telek tulajdonosa, a magyar állam hozzájárulására is. Úgy véli, hogy a medgyesegyházi piac területét a piac mellett más funkcióval is meg lehet tölteni, közösségi térként szintén szolgálhat.