A Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményt (LIKE) a Csabagyöngye Kulturális Központ – Stég és a Derkovits sor Békés Megyei Könyvtár melletti szakaszán rendezték meg hétfőn délután. A Békéscsabai Diákönkormányzat 2011-ben szervezte meg először az egy napos diákfesztiválját. Akkor egy országos pályázati programhoz csatlakozás adta a rendezvény ötletét, ami olyan sikeresnek bizonyult, hogy sok-sok változást megérve a békéscsabai diákélet meghatározó eseményévé vált. Immár 13. alkalommal rendezte meg a Békéscsabai Diákönkormányzat és a Csabagyöngye Kulturális Központ együttműködésében.

Sokszínű programokkal várták a fiatalokat a LIKE eseményen Fotó: Beol.hu

A LIKE 2022-től a Csabai Garabonciás Napok kampány indító eseménye is

Lehetőséget kínál a jelölteknek és a stáboknak arra, hogy már szeptemberben bemutatkozzanak, kipróbálják magukat, kapcsolatokat építsenek, ízelítőt adnak a stábok kampánycéljaiból, arculatából, kipróbálják a díszletelemeket, a csapattagok együttműködését. A kitelepült stábok iskolájukkal kapcsolatos mini kvízt is összeállítottak. A helyes megfejtők lájkokat kaptak. A sikeres LIKE-vadászok a Békéscsabai Diákönkormányzat és a Liget Ifjúsági Tér ajándékaként gumicukorra válthatták be azokat.

Bemutatkoztak a 32. Csabai Garabonciás Napok jelöltjei

Bíró Bendegúz, a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumból;

Petrovszki Gergő, a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból;

Kiss Mercédesz, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumból;

Lukoviczki Máté, a Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskolából;

Fábián Áron, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumból;

Pojendán Áron, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium;

Gábor Tibor Dominik, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumból;

Gellért Milán, a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégiumból.

Garán nem induló iskolák diákközösségeit is várták az eseményre

Nem csak a Garabonciás Napok jelöltjei és stábjai mutatkozhattak be a keddi eseményen, a Garán nem induló iskolák diákközösségeit is várták a LIKE-ra kitelepüléssel vagy színpadi produkcióval, hiszen ez az esemény ízig-vérig a fiataloké. A városi diákönkormányzat is bemutatkozik, hiszen a résztvevők a legkülönfélébb szerepekben láthatják a városi dökösöket.