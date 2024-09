Érdekességekkel spékeli meg óráit, igyekszik élményeket adni a gyermekeknek Bordásné Mundrucz Csilla, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola történelem-magyar szakos tanára, aki az előző tanév végén megkapta a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést. Bordásné Mundrucz Csilla kiemelte: a díj nem változtatta meg, továbbra is a legjobbra törekszik, és most is kíváncsian, izgalommal készül a következő tanévre.