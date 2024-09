Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivált szombaton a városi piactéren, illetve annak környékén. Az eseményen 21 csapat készítette el a saját finomságát, a töltött káposzta fesztivált emellett számos kulturális és zenei program színesítette.

Benépesült a kondorosi Lovarda Rendezvényközpont szombaton a kolbásztöltő- és töltöttkáposzta-főző versenyen. A rendezvényt a helyi kertbarát kör szervezte. Kolbászgyúrásban a Balance Aerobic Club nyert, megelőzve a Százszorszép fiúkat és a VárosHáziKolbászokat. A legjobb töltött káposztát a Csompi család készítette, második a Sördögök, harmadik a kertbarát kör csapata lett.

Különleges környezetben, 250 hazánkból és külföldről érkezett válogatott tuningautó és tulajdonosaik, valamint sok száz érdeklődő résztvételével rendezték meg az Euphoria Castle Meet című programot pénteken és szombaton a gyulai várkertben. Az Euphoria Castle Meet eseményeire több országból látogattak el autósok.

Továbbra is sikeresen működik az önkormányzati állattartó farm Köröstarcsán, ahol hízóbikákat, juhokat és tyúkokat egyaránt nevelnek. A szükséges takarmány egy részét továbbra is a település termeszti, és jövőre akár újabb előrelépés is jöhet az állattartó farm életében.