A Dirty Slippers nagy utat járt be a gyulai-békéscsabai indulása óta. Az idén 15 éves Dirty Slippers újabb mérföldkövet pipálhat ki a bakancslistáján, hiszen novemberben régi álmuk válik valóra: Angliába mennek turnézni.

A legtöbb túzok a Dévaványai-Ecsegi pusztákon él. Az idei költések eredményeként tovább növekszik az állomány.

Dariday Róbertre emlékeztek a Békéscsabai Jókai Színházban szeptember 17-én, kedden 17 órakor. Az ingyenes közösségi programra szeretettel várják a nézőket is. Dariday Róbert 2020-ban lett a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja.

Augusztus második felében szép számban láttak vonuló hamvas rétihéjákat a Körös-Maros Nemzeti Park tájain. Bár a pusztákon kevés most a táplálék, mégis szívesen megállnak itt, akár több napra is.

Mennyi élmény, jó közösségben eltöltött idő és ismeretszerzés egyszerre. Ez jellemezte az Orosházi nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének a tagjait 2024-ben is. De még nincs vége az esztendőnek. A napokban Ópusztaszeren jártak, miközben már körvonalazódik egy nyíregyházi, hortobágyi és egy hosszabb, erdélyi túra is. Makuláné Gulicska Valéria hírportálunknak az ópusztaszeri, nyárbúcsúztató, élménydús kirándulásukról számolt be.

A napokban két alkalommal is Békéscsaba vendége volt Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség júliusban megválasztott elnöke. Vatai Gabriella Látogatást tett a Békéscsabai Röplabda Akadémián, legutóbb pedig előadást tartott a III. Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferencián.

Teljesen felújították a játszóteret Vésztőn, a művelődési központ mögötti téren. A 17 millió forintos beruházás eredményeként megújult játszótér rögtön népszerűvé is vált a kisgyermekes családok körében, a nyári időszakban volt, hogy egyszerre több tucatnyi gyermek játszott a területen.

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg a 23. Meseházi Szüreti Mulatságot szombaton délután Békéscsabán, a Meseházban. A nagy hagyományokkal bíró Meseházi Szüreti Mulatságon ezúttal is elkészült a kiváló must, kisült a kenyérlángos, de a gyerekeket, illetve a családokat kézműves foglalkozások és diafilmvetítés is várta.