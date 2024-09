Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

A vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse (OMIT) elrendelése alapján a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 116 munkatársa indult útnak vasárnap délben az árvízzel leginkább veszélyeztetett Észak-Dunántúlra, hogy segítsék az állami védvonalakon szolgálatot teljesítő kollégáik munkáját.

Megnyitották szeptember elejével a napközi konyhát Füzesgyarmaton, amely teljes felújításon esett át az elmúlt időszakban – ismertette Koncz Imre polgármester.

Halálos frontális karambol történt szombaton délután Szeghalom külterületén, a település és Körösladány között. Az esetben öten megsérültek, egy ember elhunyt. A mentésirányítás két mentőhelikoptert, három esetkocsit és három mentőgépkocsit riasztott a helyszínre.

Az orosházi Táncsics gimnáziumban 1969-ben érettségizett a 4. B. osztály. A biológia-kémia tagozat hajdan volt diákjai szombaton a jól ismert falak között, egykori osztályukban nosztalgiáztak.

A híradások is beszámoltak arról, hogy sok fecske került bajba a gyors lehűlés, a csapadék miatt. A Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány is figyelmeztet: bajban vannak a fecskék! Tanácsokat is adnak, hogy segíthetünk. Kenyérrel nem szabad etetni őket és nem szabad megzavarni csapataikat! De mit tehetünk az aprócska madarakért?

A puszta, a tanyasi élet s tárgyi értékeinek a megmentése, a jövő nemzedékének az ismeretek átadása a kardoskúti Oncsa ház és gazdájának, Bodrogi József családjának célja. Ilyenkor, ősszel fosztókázni (kukoricázni) hívnak kicsiket és nagyokat. Éppen olyan volt a hangulat szombaton, mint évtizedekkel ezelőtt – állították azok, akik a kézzel végzett mezőgazdasági munkát nem feledték. Sőt!

A negyvenöt évvel ezelőtt, 1979 szeptemberében indult legendás békéscsabai József Attila Általános Iskola korábbi diákjai, pedagógusai, dolgozói számára rendeztek szombaton találkozót az egykori intézményben, illetve a Lencsési Általános Iskolában. A jó hangulatú eseményre mintegy 250-300-an látogattak el, hogy felidézzék a volt József Attila Általános Iskola falai között átélt élményeket, emlékeket.