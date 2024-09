Egy emberöltőnyi idő. Több mint hat évtized. Egykori táncsicsos diákok találkoztak péntek délben Gyopároson. Az eltelt 63 év emlékeit idézte fel az 1961-ben érettségizett fiú osztály. Osztályfőnökük Garai Lajos volt.

A Táncsics gimnázium egykori diákjai, akik 63 éve érettségiztek. Pénteken újra találkoztak Gyopároson. A szerző felvétele

Baráti ölelés, a viszontlátás öröme, a kísérők, hozzátartozók üdvözlése, az elhunytak emléke előtti főhajtás, az egykori osztálytársak hogyléte iránti érdeklődés, a felkutatásuk eredményéről egy kis beszámoló, a távol maradottakról néhány információ megosztása egymás között... valahogy így kezdődött az idei találkozó.

Ahogy dr. Kaáli Géza professzor fogalmazott a sajtónak tolmácsolt meghívásakor: – Vagyunk még néhányan, akik virgonckodunk, összejövünk, jót beszélgetünk. Mert mindig van miről. Tartson velünk! – az invitálásnak nem tudtunk ellenállni. Ismerős arcok s nevek, a Táncsics gimnázium egykori kiválóságai, ma már köztiszteletnek, hazai és nemzetközi elismertségnek örvendő szakemberek, munkájuk, hivatásuk ismert ls elismert szaktekintélyei ők.

Fotó: A szerző felvétele

Valóban, fiatalos lendülettel és energiával szervezi Orosháza díszpolgára, napjaink táncsicsos diákjainak a legnagyobb mecénása, Kaáli professzor az osztálytalálkozóikat. Miután a legfrissebb osztálykép is elkészült, a fehér asztal mellett üdvözölte osztálytársait.

– Ez a 32 ijedt arcú fiatal, amikor belépett a Táncsics kapuján, azt se tudta, mi vár reá. Én már akkor láttam a szemek csillogásából azt a sugárzást, hogy közülünk nagyon sokan szép életpályát járnak majd be. Ez a mai nap ennek a megünnepléséről is szól. Akik itt vagyunk, szerencsések is vagyunk, hiszen az egészségünk ezt megengedi. Emlékezzünk meg egykori osztályfőnökünkről, Garai Lajosról, aki már nincs közöttünk. De itt van velünk dr. Blahó János, akit felkérünk, lássa el a tiszteletbeli osztályfőnöki teendőket – mókásan így köszöntötte körükben a a Táncsics gimnázium volt igazgatóját a professzor.

Majd megosztott egy szép történetet osztálytársaival: a napokban Dörgicsén, a Kaáli Autó-Motor Múzeum látogatója volt egy 107 éves hölgy, aki korát meghazudtoló szellemi és fizikai frissességgel nézelődött az autócsodák között.