Békés vármegye bővelkedik kincsekben, erre példa, hogy immár rengeteg különlegesség kapott helyet a Békés vármegyei értéktárban is. Ezek között vannak természeti, történelmi, kulturális értékek. Akár a pénztárcát is otthon lehet hagyni, a sétára, túrázásra alkalmas cipőt azonban be kell rakni a bőröndbe. A békéscsabai Tourinform-iroda szakembereinek segítségével tíz kihagyhatatlan, ráadásul ingyenes látnivalót vettünk sorba.

A pénztárcát akár otthon is lehet felejteni, akadnak bőven ingyenes látnivalók Békés vármegyében. Bringával is felfedezhetjük a tájat a Wenckheim turista-és kerékpárúton.

Fotó: Licska Balázs

Tíz ingyenes, kihagyhatatlan látnivalót szedtünk össze

Szoborsétány az Élővíz-csatorna mentén – Békéscsaba CsabaPark – Békéscsaba A 150 éves városháza – Békéscsaba 1848-49-es honvédtiszti emlékhely – Gyula Szent Miklós román ortodox katedrális – Gyula Sámson vár – Doboz Wenckheim-kastélypark – Szabadkígyós Történelmi emlékút és Országközép – Szarvas Sóhajok hídja – Gyomaendrőd Kardoskúti Fehértó – Kardoskút

És akkor lássuk valamelyest részletesebben is, hogy miért célszerű felkeresni ezeket az ingyenes, tényleg kihagyhatatlan helyszíneket.

Szoborsétány az Élővíz-csatorna mentén – Békéscsaba

Békéscsaba nem csak a csabai kolbászról híres, hiszen a festőfejedelem, Munkácsy Mihály városa is. Ennek fényében alakították ki a Munkácsy Negyedet, és ennek fontos részét képezi az Élővíz-csatorna mentén, az Árpád soron lévő, a strandtól a malomig tartó szoborsétány. A 70-es években kialakított szoborparkbanneves képzőművészek olyan munkái láthatóak, melyek Békéscsabához kötődő híres személyiségeknek állítanak emléket, Áchim L. Andrásnak, Lipták Andrásnak, Haán Lajosnak, Munkácsy Mihálynak, Gyóni Gézának, József Attilának, Móricz Zsigmondnak, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak. A szoborsétányhoz tartozik Borsos Miklós 1981-ben felállított, A múzsa című alkotása is.

A szoborsétányt a 70-es években alakították ki, ehhez tartozik az 1981-ben felállított A múzsa című szobor is.

Fotó: visitbekescsaba.com

CsabaPark – Békéscsaba

A 43 hektáros CsabaPark két irányból is megközelíthető: a Gyulai útról és a Körte sorról. Egyrészt rendezvényeknek ad helyet, de lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra is, akár egy sétára a parkerdő területén, ösvényein, akár a sportolásra a megannyi kondiparknak és futópályának köszönhetően. Két ingyenes tematikus játszóteret ugyancsak kialakítottak a területen. A Körte sori oldalon található egy csónakázó tó, illetve itt jött létre az a kalandpark, amelynek egyes elemei térítés ellenében vehetők igénybe, de nyitvatartási időben a dombon épült 14 méter magas kilátó szintén ingyenesen látogatható, és onnan csodálatos kilátás nyílik Békéscsabára.