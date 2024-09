Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke a közfoglalkoztatási kiállításon elmondott köszöntőjében nagyon fontosnak nevezte azokat a rendezvényeket, amelyeken Békés vármegye értékei jelennek meg.

Dr. Takács Árpád és Réthy Pál örömmel kereste fel a közfoglalkoztatási kiállításon a székelyföldi, Kovászna megyeiek standját is. Fotó: Lehoczky Péter

Közfoglalkoztatási kiállítás: értékeket mutatnak be

– A közfoglalkoztatási kiállítás mindig is ilyen volt – tette hozzá. – Szerdán mintegy ötven kiállítóhelyen egészen sokféle érdekességet láthattunk. A teljesség igénye nélkül savanyúságok, gyümölcslevek, befőttek, szörpök, füstölt áruk, tejtermékek, kézműves termékek, homoktövis, mézeskalács egyaránt színesítették a palettát. Emellett az érintettek segítséget kaphattak ahhoz, hogy a közfoglalkoztatásból a versenyszférába kerüljenek át, de a kormányablakbusz szolgáltatásai is elérhetőek voltak, illetve a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának „Közös érték az egészség” elnevezésű programját ugyancsak megismerhették a látogatók. A nemzeti összetartozás bizottságának alelnökeként kiemelte, az erdélyi Kovászna megyéből is érkeztek vendégek az eseményre. Emellett öt nemzetiség is bemutatta értékeit a kiállításon.

Nagyon sokat jelent a közfoglalkoztatás

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere hangsúlyozta, településvezetőként kijelenthető, érzik, értékelik a közfoglalkoztatási rendszer előnyeit, értékeit és eredményeit.

Megtelt a Szent István tér az érdeklődőkkel. Fotó: Lehoczky Péter

– Településvezetőként tudjuk, milyen előnyökkel jár, hogy a kormány 11-12 éve működteti és fenntartja a rendszert – emelte ki. – Tudjuk, hogy milyen terhet vesz le a rendszer a vállunkról. A közfoglalkoztatásban dolgozók munkájának eredményeként minden településen csökkennek a szociális feszültségek, növekszik, erősödik a rend, és fennmarad nagyon sok ember fegyelmezett munkavégzési képessége, ami azt jelentheti, hogy sokan visszatérhetnek a versenyszférába, az állami vagy a közszférába. Kiemelte, számos érték jelent meg idén is Békéscsaba főterén.

Békés vármegye volt az első

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár úgy fogalmazott, elsőnek és kezdeményezőnek lenni mindig nagyon komoly felelősség. – Ezt a felelősséget Békés vármegye felvállalta 2012-ben; egy olyan időszakban, amikor a hazai közfoglalkoztatás éppen elkezdődött, és nagyobb eredményei még nem voltak – folytatta a gondolatot, utalva ezzel arra, hogy az országban elsőként Békésben rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást. Mint mondta, rengeteg kritika illette a foglalkoztatási formát.