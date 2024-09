Esztergom polgármestere a beszélgetés során elismerését és köszönetét fogalmazta meg a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) munkatársainak helytállásáért.

Eligazítás Esztergomban. Fotó: Hernádi Ádám Facebook oldala

Dr. Görgényi Ernő egy korábbi posztjában úgy fogalmazott, az egész ország aggodalommal követi a dunai árvízhelyzetről szóló híreket. Szinte mindenki szeretne segíteni.

– Mi, gyulaiak, a Körösök mellett jól tudjuk, hogy milyen az árvíz, ezért mi is készen állunk segíteni, ha szükség van rá. A KÖVIZIG 144 szakembere most is a Duna-parton segíti a védekezést – emelte ki. A gyulai polgármester telefonon egyeztetett Lúczi Gergellyel, a KÖVIZIG megbízott igazgatójával, akinek felajánlotta az önkormányzat segítségét, ha igény van rá. Jelenleg saját erőből minden feltételt biztosítani tudnak, de az igazgató jelezni fogja dr. Görgényi Ernőnek, ha bármi támogatásra szükségük van.