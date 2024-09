Elmondta, hogy az önkormányzat 3,3 millió forint kormányzati támogatást kapott, hogy a forrásból 124 erdei köbméter kemény lombos tűzifát szerezzen be, majd osszon szét a rászoruló családok között. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet beadni a hivatalban, és azok, valamint a jogosultak számától függ, hogy melyik háztartás mennyi tüzelőt kaphat, amelyet a tervek szerint most is kiosztanák még ebben az évben.