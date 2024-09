– Ez a székhelye a Csabai Csípős Blues Klub koncertjeinek jó ideje, retródiszkókat is tartunk – hangsúlyozta Péli István, aki 60 esztendeje kötelezte el magát a bádogos szakmával, ehhez képest a Nádas még csak kiskorú. Disznótoroknak is helyt adnak, a magyar jéghoki-válogatott is itt tartotta egyik erőnléti edzését, legyőzték a hízót. Ezután már szinte gyerekjáték volt a jégen megverni a legjobb csapatokat.

Ha pedig már sport, István együttese, a Nádas FC a békéscsabai kispályás labdarúgás élcsapata Békéscsabán. Ha pedig gasztronómia, Péli István nagy barátja volt Benke Laci bácsi. – Sokszor főztünk, zsűriztünk együtt különböző versenyeken, disznótoros és kolbászfesztiválokon Mélyen megérintett, hogy ő már nem adhat tanácsot, nyugodjon békében.

A Nádas tulajdonosa a vendéglátásban végzett kiváló munkájáért, a magyar gasztronómiai kultúra megőrzéséért kiérdemelte az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Nagy Ezüstkeresztjét is. Többször volt különböző versenyszámokban a Csabai Kolbászfesztivál győztese.

– Múlt, jelen, jövő, továbbra is ennek a hármasnak a varázsában élem az életemet a családommal, a barátaimmal, a munkatársaimmal – hangsúlyozta. – Örülök, hogy több embernek biztosíthatok munkát, ezáltal megélhetést a családjaiknak. Egyúttal jóleső érzés, hogy szeretet vesz körül, és bizalommal fordulnak hozzám az emberek, mert tudják, ha lehetőségem van, segítek.