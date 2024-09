Kiscsákói találkozók és teremtett értékeik

– Az első találkozón, 2016 őszén mi se gondoltuk, hogy ennyi éven át lesz igény ezekre a találkozókra. Látva az érdeklődéseteket, mi igyekeztünk ezeket az alkalmakat minél színesebbé tenni: avattunk iskolánk tiszteletére emlékművet, megjelent Kiscsákói emlékek címmel könyv, volt kiállításunk a tanyasi használati tárgyakból, a tanyasi mulatságokon használt hangszerekből, Emlék a kiscsákói tanyavilágnak címmel közösségi oldal készült, ahol ma már több mint félezer fotó látható. Az évek során megtaláltuk a kiscsákói hős katonának a sírját. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai felfigyeltek négy olyan kiscsákói értékre, amiket elvittek és bemutattak a Magyar Menyasszony című nagy sikerű tárlatukon – kirándulást is szerveztünk és közösen megnéztük a fővárosi kiállítást. Egy életre szóló élményt jelentett ez az út is a közösségünknek. Kondoros értéktárába is bekerült néhány kiscsákói fotó. És ez csak töredéke az eltelt kilenc aktív év gyümölcsöző együttműködésének civilekkel, kutatókkal – hangzott el az összegzésben.