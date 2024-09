A csipkebokrokkal, akác- és diófákkal szegélyezett kiscsákói bekötőúton nagy volt a forgalom vasárnap: érkeztek az idei, immáron 9. találkozójukra a közigazgatásilag Orosházához tartozó Kiscsákó volt lakosai, az elszármazottak, a bármilyen kötődéssel e kis közösséghez tartozók. Az eltelt majd egy évtized alatt mindenki megjegyezte ezt a szeptemberi dátumot és idén is sokaknak volt részük az újralátás örömében.

Idén Kiscsákón találkoztak az elszármazottak. Sokan eljöttek

Fotó: A szerző felvétele

A világ zaját kiszűrve, a rohamtempót lelassítva, az egykori ifjúság ma már párjára, néhol gyermekekre, unokákra támaszkodva, a fájdalmakat felejtve érkezett Kiscsákóra az emlékezés, a jó beszélgetés, a viszontlátás reményében.

Kiscsákóiként az összetartozás erősítése volt a célja minden résztvevőnek.

Kiscsákó kastélya tárt kapukkal várta a találkozó résztvevőit

Az egykor szebb napokat látott Geist Gáspár kastélyának az "ezermestere", az épületegyüttes szomszédságában élő Füzes Mikós tárt kapuval és tárt karokkal várta a kiscsákóiakat.

Akadt látnivaló bőven a csipkerózsika álmát alvó birtokon, aminek a csendjét csupán Bodri csaholása zavarta meg – ő ott a vagyonőr, az egyszemélyes jelzőrendszer és igaz ami igaz, remekül végzi a dolgát!

Hírportálunk munkatársa éppen akkor járta körbe a vadregényes területet, amikor megérkezett az egykori tanítói lakásba Csankovszki György felesége kisebbik fia kíséretében. Ők egykori otthonukban nosztalgiáztak kicsit, majd visszatértek a gyülekezők közé, ahol a szintén Kiscsákóhoz kötődő Nagy Lajosék köszöntötték a találkozó résztvevőit.

A pulton kacsazsíros kenyerek sorakoztak, azzal csillapíthatták éhségüket és limonádéval a szomjukat a résztvevők, ahogy azt tették hajdan a majorságban, a tanyavilágban.

Kiscsákói találkozók és teremtett értékeik

– Az első találkozón, 2016 őszén mi se gondoltuk, hogy ennyi éven át lesz igény ezekre a találkozókra. Látva az érdeklődéseteket, mi igyekeztünk ezeket az alkalmakat minél színesebbé tenni: avattunk iskolánk tiszteletére emlékművet, megjelent Kiscsákói emlékek címmel könyv, volt kiállításunk a tanyasi használati tárgyakból, a tanyasi mulatságokon használt hangszerekből, Emlék a kiscsákói tanyavilágnak címmel közösségi oldal készült, ahol ma már több mint félezer fotó látható. Az évek során megtaláltuk a kiscsákói hős katonának a sírját. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai felfigyeltek négy olyan kiscsákói értékre, amiket elvittek és bemutattak a Magyar Menyasszony című nagy sikerű tárlatukon – kirándulást is szerveztünk és közösen megnéztük a fővárosi kiállítást. Egy életre szóló élményt jelentett ez az út is a közösségünknek. Kondoros értéktárába is bekerült néhány kiscsákói fotó. És ez csak töredéke az eltelt kilenc aktív év gyümölcsöző együttműködésének civilekkel, kutatókkal – hangzott el az összegzésben.