Mint ahogy a nemzeti park honlapján olvasható, a kis őrgébics csak a hazánkban elsősorban téli vendégként előforduló nagy őrgébiccsel téveszthető össze. Jellegzetes fekete szemsávot visel, az öreg példányok hasa és melle halvány rózsaszínű, vaskos csőre kampós, ragadozó madarakéra emlékeztet. Európa déli és keleti felében, valamint Ázsiában fészkel. A telet Dél-Afrikában tölti, ahonnan későn, április végén, május elején érkezik, és már augusztusban elvonul. Hazánkban elsősorban a sík- és dombvidéken fordul elő. Kedveli a nyílt, bokrosokkal, fasorokkal tarkított pusztai részeket, legelőket. Fészkét általában magasan építi akácfákra, nyárfákra. Az 5-7 tojáson csak a tojó kotlik, a fiókák 15-17 nap után kelnek ki, a nevelésben már a hím is részt vesz.

Idén a Kis-Sárrét pusztáin mintegy 30 pár kis őrgébics fészkelt. Fotó: Tóth Imre

Tápláléka elsősorban különböző rovarokból áll, de kisemlősöket és gyíkot is fogyaszt. Zsákmányát fákról, bokrokról, oszlopokról kémlelve cserkészi be, de gyakran vércse módjára, azaz szitálva is vadászik. A Kis-Sárréten a nemzeti park területén, több számára alkalmas költőhely is található, az állomány az elmúlt évtizedekben 22-35 pár között ingadozott, ebben az évben mintegy 30 pár fészkelt.