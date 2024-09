A kaszaperi falunapnak komoly hagyománya van. Ilyenkor a falu apraja, nagyja a település központjába látogat, hogy kedvére találjon ismerősöket, barátokat, sporttársakat, kicsiket és nagyokat. Megtelt a játszótér is, az árusok portékái kelendők voltak. Megízlelhették a sámsoniak palacsintáit is a helyiek. A testvértelepülések delegációit is várták.

Köszöntötték az újszülötteket Kaszaperen

Fotó: A szerző felvétele

A motorosok végigdübörögtek a község főutcáján. Sok csillogó lóerőt felvonultató gépcsoda mellett a veterán kort megélt motorjaikra büszke tulajdonosok is megmutatták, sőt, elmesélték, mi az ő kedvencük erénye: a tótkomlósi Rozsnyó Ferenc gyönyörű Pannóniájának az egyediségét például az adja, hogy (1972-es évjárat) háromhengeres.

Falunap az erő jegyében

A falunapon a technika szerelmesei mellett azok is élményeket gyűjthettek, akik kedvelik és értékelik a kiemelkedő sportteljesítményt: megkeresték Kaszaper bikáját! Tíz erős ember nevezett, a közönség remekül szórakozott.

Majd a legkisebbekre irányult a figyelem, köszöntötték az újszülötteket, akiknek a neve felkerült a parkban felállított életfára is.

Köszöntötték a jubiláló párokat és települési díjakat adtak át. A képviselő-testület döntése értelmében polgármesteri elismerő oklevelet adományoztak Kinyóné Pável Éva védőnőnek, aki 2024-ben Steller Mária védőnői szakmai elismerés kapott.