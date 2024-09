A találkozó nyitóakkordjaként szombaton délután 2 órakor emlékfát ültettek az egykori József Attila Általános Iskola előtt, majd a programnak ez a része az intézmény aulájában folytatódott.

József Attila Általános Iskola: újra találkoztak

A találkozó ezen részében Vida András, a jogutód Lencsési Általános Iskola igazgatója – aki a József Attila Általános Iskolában is dolgozott vezetőként és pedagógusként – köszöntötte a megjelenteket, majd Fülöpné Fischer Katalin, az egyik főszervező emlékezett a kezdeti időszakra.

Szerettük az iskolát, és egy különleges helyzetben dolgozhattunk mi, alapító tagok, 1979-ben. Egy új iskolát elindítani hatalmas dolog, de tanárként nem csak a szellemi kihívásokra készültünk, hanem például a takarításba is beszálltunk. S ötleteltünk, hogy mi legyen a profil. Testnevelés tagozatos osztályokat indítottunk, sok sportrendezvényünk, sportnapunk volt. A tanulmányi versenyeken szép eredményeket értünk el a sok kiváló diáknak köszönhetően.

Szólt a József Attila Szavalóversenyről, amelynek kitalálója és éveken át szervezője is volt.

Belső tévélánccal kezdtek

Érdekességként megemlítette, hogy az iskolában már 1979-ben belső tévélánc működött, amit bevontak az oktatásba, illetve rendezvényekbe, megemlékezésekbe is. – Ennek kapcsán az a valótlan hír is járta a városban, hogy az igazgatónő ül az irodájában, kapcsolgatja a tévét, és belehallgat az egyes osztályok óráiba. Ebből persze egy szó sem volt, nem is lehetett igaz – árulta el az anekdota hátterét, majd elmondta, 1979-ben elsőtől az ötödikig jártak gyerekek az iskolába, majd valamennyi évfolyam megtelt. – Lesz mit mesélni – fogalmazott köszöntőjében.

A találkozó nyitóakkordjaként emlékfát ültettek Fotó: Bencsik Ádám

Az eseményt az intézmény volt pedagógusai részéről Fülöpné Fischer Katalin, dr. Kovács Lászlóné, Kisháziné Tóth Mária és Uhrin Edit szervezte.

Boldogok vagyunk, hogy itt vagytok

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagytok, és sokan vagytok. Talán nem végeztünk rossz munkát – fordult már köszöntőjében a megjelentek felé dr. Kovács Lászlóné. Ezt követően szólt arról, hogy bár az épület már más funkciót tölt be, de mindenkit sok szép emlék fűz ahhoz.