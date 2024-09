Elkészült a mezőkovácsházi Szűcs Mihály műhelyében a hordóvonat. A szerelvény néhány kocsiját már összekapcsolta az ötletgazda, aki elárulta hírportálunknak, hogy van annak már vagy 4-5 éve, amikor először elgondolkodott azon, valami hasonlót kellene csinálni. De ugye tudjuk, az idő nagy úr... Szabad időből van a legkevesebb egy dolgos édesapának, aki ráadásul lelkes tagja egy mezőgazdasággal foglalkozó Facebook-csoportnak. Ők gyakran megszervezik a találkozóikat Újszilváson.

A gyerekek imádják a mezőkovácsházi apuka hordóvonatát. Fotó: Csete Ilona

– Ott van velünk olyankor a család, sok a gyermek, akik szintén jól érzik magukat a japán kistraktorosok találkozóján. És éppen ők motiváltak engem. Ha elkészítenék egy ilyen különleges, játékos szerelvényt, az a találkozónkon micsoda örömöt jelent majd a srácoknak! Nekem is van két fiam, de ha sokáig húztam volna az időt, bizony kinőnek a hordóvonat kocsijaiból. Ezért idén munkához láttam – mesélte a hordó dottót megálmodó és kivitelező Szűcs Mihály.

Hordóvonat az újrahasznosítás jegyében

Meghirdette a közösségi oldalán, hogy erre a célra alkalmas hordókat keres. Mert arra ügyelt, ha már a csoportjukban mezőgazdasággal foglalkozók vannak többségében, akkor a kisvonat hordói (200 literesek) legyenek traktoros márkák, traktoros cégek reklámhordozói is. Így igen színes, 6 hordós szerelvényt tudott összeállítani, miután alaposan szemügyre vett egy prototípust.

A vonatozós közlekedésbiztonsági szempontokat is alaposan szem előtt tartotta Szűcs Mihály. A traktor, ami húzza a hordóvonatot, 10 kilométer/óra sebességgel halad, a szerelvény első 3 hordóját biztonsági övekkel is felszerelte készítője. Olyan szélesek a hordóvonat kerekei, amivel a borulást kizárja. Tesztelték is üzembe helyezése előtt a szerelvényt, majd a hétvégi kovácsházi pikniken kiderült, a vonatozásnak nagyon sokan szerelmesei. Sorbán álltak a gyerekek, akkora élmény volt számukra, hogy kipróbálhatták e csodajárgányt.

Mi éppen akkor látogattuk meg, amikor az utcájukban lakó gyerkőcöknek szerzett örömteli pillanatokat. Szűcs Mihály elárulta, bővíti a szerelvényét a 2025. évi újszilvási találkozóra, két olyan hordóval, amit extrákkal is felszerel. Legyen az még titok, mit ért ő extrákon.