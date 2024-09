A holokauszt emlékmű felállításáról a szarvasi önkormányzat a túlélők és a leszármazottak támogatásával döntött. Az emlékezőket Babák Mihály polgármester köszöntötte. A városvezető beszédét azzal kezdte, a történelem arra való, hogy tanuljunk belőle. Mint mondta, ez az emberiség számára egy nagy üzenet lenne, de sosem értik meg. Kiemelte, a történelmi hibákból tanulni kell, jobban kell csinálni a mát és tervezni kell békében a holnapot.

A holokauszt emlékmű felállításáról korábban a szarvasi önkormányzat a túlélők és leszármazottak támogatásával döntött

Fotó: Vincze Attila

Hangsúlyozta: sok minden történt velünk a 20. században, iszonyú dolgok és olyan bűnök, melyeket nem szabad elfelejteni, nem szabad megbocsájtani soha, de gyűlölködnünk nem szabad, ugyanakkor elítélte a zsidó népirtást. Babák Mihály megjegyezte, tisztelni kell egymás kultúráját, nekünk és másoknak is.

– Mi bölcs keresztények vagyunk Szarvason, hisz van roma önkormányzatunk székházzal, szlovák önkormányzatunk és iskolánk, valamint miután a vallás elől menekülnünk kellett, mert az evangélikus hitet szerettük volna gyakorolni, így vannak evangélikus iskoláink, gimnáziumunk, óvodánk, ugyanakkor katolikus iskolánk is – sorolta. Végezetül leszögezte: adja Isten, hogy soha többet ne legyen népirtás, izmus és sok egyéb más, maradjunk itt a Kárpát-medence szívében büszkén, a tiszteletünket is megkövetelve, de mi is tiszteljünk mindenkit, mert ez a békesség alapja, ha elismerjük és tiszteljük egymást.

A holokauszt emlékművet az 1944-ben leégett szarvasi zsinagóga helyén állították fel

A polgármestert követően a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke szólalt fel. Buk István elmondta, mivel 77 éves, ezért ő ugyan személyesen nem láthatta az egykori szarvasi zsinagógát, de a szülei még oda jártak. Hozzátette, a helyi zsidóságról meglehetősen kevés információ maradt fent, de azt tudjuk, hogy a 19. század első felében kezdődött meg a zsidó népesség letelepedése a városban, míg 1852-re már rabbit is választott magának a helyi zsidó hitközség.

– 1856-ban épült meg az a zsinagóga, melynek helyén mostantól itt van az a kő, ami emlékeztet mindenkit arra, hogy itt egy csodálatos templom állt – fogalmazott az elnök. Buk István megjegyezte, hogy magáról az épületről tudomása szerint nem maradt fent fénykép. Ismertette, hogy 1944-ben, amikor megkezdődött a gettósítás Szarvason a zsinagóga máig tisztázatlan okokból leégett és azóta sem lehet tudni, hogy mi történt akkor pontosan.