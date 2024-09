Az első, kilenc példányból álló csapatot augusztus 18-án, a kardoskúti Fehér-tó medrének legnyugatibb pontján észlelték az igazgatóság munkatársai – adta hírül honlapján a nemzeti park. A kis csapat a kiszáradt mederbe, a sóballák közé ereszkedett be, ahol táplálékul szolgáló ízeltlábúakat, pókokat kerestek. A következő napokban is rendszeresen megfigyeltek itt havasi liléket. A legnagyobb mennyiséget, 40 példányt augusztus 25-én regisztrálták, ami ebben a térségben rekordnak számít. Még az ősz első napjaiban is szép számban állomásoztak itt, szeptember 4-én 26 példányt láttak egy csapatban.

A Cserebökényi pusztákon augusztus 19-én figyeltek meg először havasi liléket. A 15 példányból álló csapat a puszta rövidfüvű, szikpadkás részén tartózkodott. Laza vonalban haladva keresgéltek, táplálkoztak, majd egy csoportba állva pihentek, tollászkodtak. Néhány napig maradtak itt. Később Cserebökény egy távolabbi, rövidre legeltetett pusztáján is előkerült 4-7 havasi lile.

A Dévaványai-Ecsegi pusztákon eddig csupán egyetlen példány bukkant fel. Augusztus végén látták, amint az atyaszegi puszták felett átrepült, de nem szállt le.

A Kígyósi-pusztán a havasi lile szórványos átvonulónak számít. Nem minden évben bukkan fel, de volt olyan esztendő is, amikor 41 példányból álló csapatot figyeltek meg. Idén eddig egyetlen példány sem került szem elé.

A KMNPI Makói Tájegységét és Kis-Sárrét részterületét ritkán érinti a havasi lilék vonulási útvonala. Ahogyan az elmúlt néhány évben, úgy az idén sem bukkantak fel errefelé.

A havasi lilék az északi tundrákon költenek, s a telet Afrikában, a Száhel-övezettől délre eső területeken költik. Az Alföld tradicionális megállóhelyüknek számít, tőlünk délebbre már ritkán állomásoznak. A faj érdekessége, hogy a tojó nagyobb és jóval színesebb, mint a hím. A fészkelésnél is más a feladatmegosztás, mint a legtöbb madárfajnál: a havasi liléknél ugyanis csak a hím kotlik a tojásokon. (Ez egyébként más partimadár-fajoknál, például a víztaposóknál is előfordul).