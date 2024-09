A nemzeti park beszámolójából kiderül, hogy a hamvas rétihéja elsősorban Eurázsia és Észak-Afrika egyes területein fészkel, de kis számban Magyarországon is jelen van költőfajként. Hazai költőállományát mintegy 60 párra becsülik. Egykoron a nyílt, mocsaras területek, nedves rétek fészkelő madara volt, ma ezek maradványain és az itt kialakult mezőgazdasági területeken találja meg életfeltételeit. A Körös-Maros Nemzeti Park részterületei közül csak a Dévaványai- Ecsegi pusztákon, valamint a Kis-Sárréten fészkel rendszeresen néhány pár, de alkalmilag költött Cserebökény térségében is. Az őszi és a tavaszi vonuláskor azonban nagyobb számban megfordulnak ezen a vidéken.

2 éves hím hamvas rétihéja repülés közben Fotó: Őze Péter/KMNP

A Cserebökényi pusztákon augusztus 20 után jelentek meg az első vonuló példányok. Ekkor 6-8 hamvas rétihéja tartózkodott a területen, melyek fele öreg madár, másik fele tavalyi, illetve idei kelésű volt. Több napon át hasonló létszámot észleltünk, valószínűleg nem mindig ugyanazok az egyedek voltak, hanem újabbak is érkeztek. A pusztán most kevés a táplálékul szolgáló mezei pocok, ezért a hamvas rétihéják is hamar továbbálltak, a hónap végén már csak két példány tartózkodott itt. A kardoskúti Fehér-tó térségében viszonylag korán, már augusztus 9-én észlelték az első, vonuló hamvas rétihéját. Azóta folyamatosan jelen vannak a területen. A legtöbb, egyszerre megfigyelt példány öt volt.

Szép számban a Csanádi pusztákon

A Csanádi puszták térségében augusztus végén szép számban és rendszeresen lehetett látni hamvas rétihéjákat. Még most, szeptember elején is ez a leggyakrabban látható ragadozó madár errefelé. A Csanádi puszták mindhárom pusztafoltján (Kopáncsi-puszta, Királyhegyesi-puszta, Montág-puszta) 4-5 különböző korú és ivarú példányt figyelhettek meg egyidőben. Kedvelt éjszakázóhelyük a Királyhegyesi-pusztán található Liliomos-mocsár.

Hamvas rétihéja hím a pihenőhelyén Fotó: Tóth Imre/KMNP

A Kis-Sárréten nagyobb csoportosulás nem volt

A Kis-Sárréten augusztus végén és szeptember elején rendszeresen felbukkant egy-két vonuló hamvas rétihéja, de nagyobb csoportosulás nem volt. Itt költenek is hamvas rétihéják, a fészkelő párok száma az elmúlt tíz évben 1-6 között ingadozott. Idén 5 pár költött: három Vésztő közelében, mocsárréten, kettő pedig Geszt mellett, egy régi, kiszáradt tómederben. Mind az öt pár költése sikeres volt, összesen tíz fiókát neveltek fel.