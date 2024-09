Leel-Őssy Gábor a Facebook-oldalán is beszámolt arról, hogy a Demokratikus Koalíció etikai bizottsága a vele szembeni kizárást hatályon kívül helyezi, majd a döntést követően videóban fordult Gyurcsány Ferenchez, amelynek a Kedves Feri! Várlak a második menetben...címet adta.

,,Ha nem jössz el a meghallgatásra, akkor sajnos azt kell mondjam, tele van a gatyád” – üzente Leel-Őssy Gábor Gyurcsány Ferencnek (képünkön).

Gyurcsány Ferencnek üzent

– Most már, hogy levelem is van arról, hogy elcsaltátok az ellenem folyó eljárást, kénytelen vagyok újra hozzád fordulni – fogalmazott Gyurcsány Ferencnek is szánt üzenetében. – Szeretném megjegyezni, hogy azáltal, hogy egy új eljárás lefolytatására adtál utasítást, amelynek keretében az országos etikai bizottság fog engem „kivégezni”, így próbálod tőlem elvenni azt a lehetőséget, hogy a bírósághoz forduljak az igazamért. Fel kell tennem a kérdést, miért gondolod, hogy meg fogunk itt állni. Nem fogunk! Addig nem fogjuk ezt az ügyet elengedni, amíg ki nem állsz, és bocsánatot nem kérsz. Nem tőlem, hanem attól a több száz embertől, akit a területi igazgatód a te utasításodra „végzett ki” ebben a megyében, legalábbis az ő elmondása szerint. Ugyanakkor kénytelen vagyok feltenni a kérdést, hogy elismertétek és papírom van róla, hogy szerintem a taggyűlést alapszabály és álláspontom szerint törvényellenesen hívtátok össze, mért gondoljátok, hogy nem fogunk feltenni további kérdéseket?

Válaszokat vár

Leel-Őssy Gábor választ vár arra, hogy miként történhetett meg, hogy a magyar országgyűlés egyik parlamenti tagja alapszabályellenesen arra ad utasítást, hogy tagokat korlátozzanak jogaik gyakorlásában.

Hogy fordulhatott az elő, hogy más választókerületekből adaptáltatok át embereket annak érdekében, hogy az ellenem folyó, véleményem szerint teljesen inkorrekt eljárásban a döntő pozíciókat felügyeljék. A „te kedves” területi igazgatód a jegyzőkönyv vezetője volt. Mit keresett ő ott, milyen minőségben, és egyáltalán hogy fordulhatott elő, hogy egy olyan ember, aki mélyen érintett ebben az ügyben, felelős beosztást kap az eljárásban? Hogy fordulhatott elő, hogy éppen ebben a jegyzőkönyvben a szavazati arányok rosszul lettek feltüntetve? Sorolhatnám még, és fogom is.

Szemtől szemben?

– Éppen ezért arra kérlek, hogy gyere el erre a meghallgatásra. Ha nem jössz el, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy tele van gatyád – fogalmazott Leel-Őssy Gábor. – Feltételezem, hogy egyébként nincs. Ha nem jössz el, nem tudok sajnos mást mondani. Vannak még kérdéseim, vannak még mondandóim. Szeretném, ha te szemtől szemben először értesülhetnél ezekről. Nyilvánvalóan, ha nem fogsz eljönni, akkor is meg fogod ezeket tudni. Úgy illene, hogy nézzél a szemembe, akkor is, amikor majd válaszolsz. Szerintem most jött el a pillanat, amikor le kéne, hogy süssétek a szemeteket, de meg fogjátok tanulni ezt is.