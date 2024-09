A Gál Ferenc Egyetem (GFE) rektorhelyettese, dr. Janka Ferenc egy idézettel indított, miszerint a művészet feladata nem az igények kielégítése, hanem azok ébresztése. Úgy véli, az oktatás is erről szól: ki kell elégíteni egy régió, a munkáltatók, a szülők és a hallgatók igényeit, ám szerinte egy felsőoktatási intézmény ennél többet is nyújthat, igényessé tehet. Szólt az élethosszig tartó tanulás fontosságáról, hogy nem elég a minimumra törekedni, hogy örömöt lehet lelni az ismeretek szerzésében. A tanulás mellett lényeges a nevelődés is, szerinte ebben a gólyatábor egy lépést jelent. Azt kívánta, hogy legyen a gólyatábor szórakoztató, vidám, és találkozzanak az elsősök a GFE által nyújtott értékekkel.

Négy karról, a békéscsabairól, a gyulairól, a szarvasiról és a szegediről érkeztek elsősök a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai, Harry Potter-es tematikában zajló gólyatáborába

Fotó: Bencsik Ádám

A gólyatáborban összekovácsolódik egy mag

A Gál Ferenc Egyetem gyulai, egészség- és szociális tudományi karának dékánja, dr. Vincze Gábor kiemelte, hogy a szociális és egészségügyi terület felértékelődött az elmúlt időszakban. A képzések komoly hagyományokkal bírnak Gyulán, és a városban országos hírű intézményekben sajátíthatják el a hallgatók a szakmát. A gólyatáborról megjegyezte: itt összekovácsolódik egy mag, amely viszi magával a többieket is. Azt kívánta a gólyáknak, hogy szeressék az együtt töltött időt, szeressék meg Gyulát, ahol egy hivatást tanulnak.

Harry Potter-es tematikában zajlik a Gál Ferenc Egyetem gólyatábora

Az életük néhány legszebb éve következik most, és abban, hogy ez így legyen, minden segítséget megadnak – köszöntötte a négy karról Békéscsabára érkezett elsősöket dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai, gazdasági karának dékánja. Megjegyezte, hogy a gólyatábor a csapatépítésről szól, és a Harry Potter-es tematikát követve ismertette, hogy mi merre található a campuson, azaz, merre van Dumbledore professzor irodája, a Titkok Kamrája, a Tiltott Rengeteg, vagy, hogy hol van a quidditch-pálya.