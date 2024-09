A szeghalmi hivatásos tűzoltók tavaly összesen 276 alkalommal vonultak: 37 százalékban műszaki mentés, 25 százalékban pedig tűzeset miatt, a többi az egyéb kategóriába esett. Az esetek 15 százalékban, 42 alkalommal Füzesgyarmatra mentek: 20-szor műszaki mentést végeztek, 14-szer tüzet oltottak, illetve 8 esetben téves jelzéshez riasztották őket – olvasható abban a képviselő-testület elé került beszámolóban, amelyet Túri János tűzoltó alezredes, a szeghalmi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka készített.

A szeghalmi hivatásos tűzoltók tavaly 42-szer vonultak Füzesgyarmatra

Forrás: shutterstock

A füzesgyarmati önkéntes tűzoltók az előző évben 18 alkalommal vonultak, 16-szor Füzesgyarmatra, kétszer Darvasra. Ezek közül 12-szer műszaki mentésnél, hatszor tűzesetnél avatkoztak be. A vonulások mellett helyi rendezvényeken is szerepet vállaltak, bemutatókat tartottak. A katasztrófavédelem támogatásának hála folytatták a szertár felújítását, cserélték a kapukat – ismertette Gál Imre egyesületi parancsnok. A beszámolóban hozzátette: a tűzoltóautó betöltötte a 42. életévét, több műszaki probléma is volt vele, amelyeket meg kellett oldani.