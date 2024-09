Elmondta, hogy a napközi konyha kívül és belül egyaránt megújult. Az épületet energetikailag korszerűsítették – szigeteltek, nyílászárókat cseréltek –, erre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatást adott módot. Emellett fele-fele részben hazai forrásból és a füzesgyarmati önkormányzat által biztosított saját pénzből az épületgépészetet tették rendbe maradéktalanul, valamint a régi eszközöket ugyancsak vadonatújakra váltották. Hangsúlyozta: a napközi konyhában lényegében csak a falak maradtak meg, mindent felújítottak, cseréltek.

Koncz Imre polgármester elmondta, hogy kívül és belül egyaránt megújult a napközi konyha Füzesgyarmaton

Fotó: Licska Balázs

Vendégek számára is biztosítanának ebédet Füzesgyarmaton

A napközi konyha jelenleg csak a gyermekek számára készít ételt nap mint nap Füzesgyarmaton, nagyjából 300-350 adagot főznek, sütnek. Az általános iskolás gyermekek átjárnak az intézményből a napközi konyhára, a modern étkezőbe, az óvodások és a bölcsődések számára pedig kiviszik az ételt. Az intézményvezetők szerint rendben megy a szeptember elejével elindított az étkeztetés, csak apró változtatásokat javasoltak. Koncz Imre polgármester hozzátette, tervezik, hogy vendégek számára is biztosítanak majd a napközi konyhán étkezési lehetőséget.

A minap brokkolikrémlevest és milánói makarónit kaptak a gyermekek

Fotó: Licska Balázs

A gyermekek kedvenceit készítik a napközi konyhán

A minap brokkolikrémlevest és milánói makarónit adtak a gyermekeknek. A napközi konyha szakemberei hangsúlyozták, odafigyelnek arra, hogy olyan ételeket készítsenek, amilyeneket kedvelnek a gyermekek. Ugyanakkor ügyelnek arra is, hogy maradéktalanul betartsák a jogszabályi előírásokat, tehát például azt is szem előtt kell tartani, hogy mennyi kalóriát tartalmaz a tízórai, az ebéd és az uzsonna. Az étkezőbe, az éttermi részbe rendezvényeket is terveznek. Úgy vélik, hiánypótló a helyszín, mivel máshol a városban nincs mód ennyi vendég fogadására.